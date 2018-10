Gepubliceerd op | Views: 620

AMSTERDAM (AFN) - De vertraging in het toezichthoudende proces rondom de Europese introductie van ATIR101 door Kiadis Pharma is geen reden voor paniek. Een analist van KBC Securities maant tot kalmte, omdat de vertraging uiteindelijk geen gevolgen heeft voor de planning van Kiadis.

Kiadis Pharma rekent op vertraging voor het oordeel over zijn middel ATIR101 door het comité van het Europees medicijnagentschap EMA dat gaat over menselijk gebruik van medicijnen. De geplande marktintroductie van het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten is echter nog steeds in de tweede helft van 2019.

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel sloot donderdag op 13,06 euro.