Salzgitter snijdt in omzetverwachting

SALZGITTER (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse staalbedrijf Salzgitter heeft zijn omzetverwachting naar beneden bijgesteld. Dat wordt deels veroorzaakt door een te groot aanbod op de Europese markt en de dalende prijs voor staal die daar het gevolg van is. De onderneming handhaaft wel zijn winstverwachting.

In de eerste zes maanden had Salzgitter 4,5 miljard euro aan omzet. Dat was een jaar eerder nog 100 miljoen meer. De winst kwam uit op 96,4 miljoen euro tegen 135,4 miljoen euro in de eerste helft van 2018. Salzgitter produceerde ook minder staal in de eerste jaarhelft.