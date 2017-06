'Ophef over duurdere uitzendkracht'

Gepubliceerd op | Views: 624

AMSTERDAM (AFN) - In de uitzendbranche is ophef ontstaan over een fiscale ingreep die uitzendkrachten tot 10 procent duurder maakt. Uitzendbureaus gaan weer hogere premies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid betalen.

De koepel van uitzendbureaus ABU vindt dat ,,de minister voorbijgaat aan een fundamentele discussie en afweging over de balans tussen vast en flex en het prijskaartje dat daaraan hangt", schrijft de Volkskrant.

Tot vorige maand konden uitzendbureaus lagere tarieven kiezen als ze veel uitzendkrachten in één sector aan het werk hadden. Steeds meer uitzendkrachten werden ondergebracht in goedkopere sectoren. vorig jaar ging het om 50 procent. Vaak onterecht, aldus minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher, die het lek dicht.