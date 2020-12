'Zeer positief handelsbericht Randstad'

AMSTERDAM (AFN) - Uitzender Randstad is onverwacht met een zeer positief handelsbericht naar buiten gekomen. Dat zeggen analisten van ING en KBC Securities. Volgens Randstad verloopt het herstel van de crisis beter dan verwacht.

In oktober en november was volgens Randstad sprake van een gecombineerde krimp van de omzet met 4 procent, na een daling met 13 procent op jaarbasis in het derde kwartaal. De uitzender is nu optimistischer gestemd over de gang van zaken in het vierde kwartaal dan voorheen. Wel blijft het moeilijk ver vooruit te kijken door de onzekerheid rond corona, zegt de onderneming.

ING zegt dat de winstraming voor het vierde kwartaal opwaarts moet worden bijgesteld. De bank onderstreept daarbij dat Randstad op de Benelux-favorietenlijst staat. Het advies is buy en het koersdoel staat op 63,50 euro.

Bij KBC werd het koersdoel voor Randstad verder verhoogd, van 51,98 euro naar 56 euro. Het advies is accumulate. Deutsche Bank kwam donderdagavond met een verhoging van het advies voor Randstad van hold naar buy, met een koersdoel van 59 euro.

Het aandeel Randstad noteerde vrijdag omstreeks 10.30 uur een plus van 6 procent op 55,10 euro. Daarmee was het koploper in de AEX.