Takeaway Europese favoriet bij HSBC

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway is onder Europese maaltijdbestelbedrijven het favoriete aandeel van analisten van HSBC. Volgens marktvorsers verkeren ondernemingen die zich in de branche voornamelijk op marktplatforms voor maaltijdbezorgingen richten in de beste positie voor aanhoudende winstgevendheid.

HSBC begint met het volgen van het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl met een buy-advies en koersdoel van 95 euro. Ook Just Eat krijgt een buy-advies, gezien de beoogde fusie met Takeaway. Die stap is volgens de analisten "verstandig voor beide bedrijven".

Op de markt voor maaltijdbestellingen, die volgens HSBC op termijn 1000 miljard dollar waard kan zijn, is Delivery Hero meer blootgesteld aan opkomende economieën. Dat levert meer groeipotentieel op, maar ook meer onzekerheid. Het aandeel krijgt een hold-advies van HSBC.

Takeaway stond vrijdag omstreeks 13.10 uur 2,4 procent hoger op 72,15 euro.