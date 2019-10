Rabobank en BlackRock komen met mandaatfondsen

Gepubliceerd op | Views: 709 | Onderwerpen: banken, Rabobank

UTRECHT (AFN) - Rabobank komt samen met BlackRock met zogeheten mandaatfondsen voor zijn vermogensbeheerklanten. Volgens de partijen is het in Nederland de eerste keer dat een bank en een vermogensbeheerder op een dergelijke wijze gaan samenwerken.

Op dit moment beleggen Rabo-klanten nog in beleggingsfondsen van de traditionele fondshuizen. BlackRock zal komende tijd nieuwe beleggingsfondsen gaan opzetten en beheren, binnen de kaders van Rabobank. Speciale mandaatbeheerders krijgen het 'mandaat' om de fondsen in te vullen.

Het eerste van die mandaatfondsen wordt naar verwachting eind november gelanceerd. De andere fondsen volgen volgend jaar, als aanvulling op het bestaande fondsenassortiment van Rabobank.

Bart Horsten, directeur vermogensopbouw bij Rabobank, is enthousiast over de nieuwe aanpak. "Met een fors gegroeid belegd vermogen zijn we in staat beleggingsfondsen tegen lagere kosten in te kopen en te beheren. Door nieuwe beleggingsfondsen te laten maken dalen de kosten. Dit betekent dat er op den duur meer rendement overblijft."