ArcelorMittal bouwt nieuwe afzuiger in Gent

Gepubliceerd op | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal is begonnen met de bouw van een afzuiginstallatie voor hoogovens in Gent. De nieuwe installatie vangt gas met CO2 af en zet het om in bio-ethanol. Met het project is 150 miljoen euro gemoeid.

ArcelorMittal werkt voor het project samen met het Amerikaanse LanzaTech, dat het systeem bedacht. Volgens de staalproducent kan de techniek helpen de sector CO2-neutraal te maken.

Als de afzuiginstallatie eenmaal werkt, bespaart die jaarlijks net zoveel CO2 als het equivalent van 100.000 elektrische auto's. De bouw, waar 500 mensen aan werken, moet over twee jaar voltooid zijn. Als de installatie werkzaam is, levert dat twintig tot dertig banen op.