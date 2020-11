Hernieuwbare energie wint verder terrein

quote: GherAhnkAhmon schreef op 10 november 2020 15:37:

200 gigawat is niets wereldwijd, molentjes is de grootste peperdure flauwekul naast bomen verbranden in biomassa centrales



Ik ga hier niet veel handen op elkaar krijgen met het tegengestelde geluid natuurlijk.Realiseer je wel dat we 120 jaar bezig geweest zijn de opschepbare olie op te ruimen. Nu het meest eenvoudige gedaan is gaan we over tot Fracking, teerzanden verwerken etc. Omdat een brullende motor op benzine toch veel beter is dan de stille fijne elektrische auto.Persoonlijk ken ik nauwelijks mensen die naast hun elektrische auto niet ook zonnepanelen hebben.Geef elektrisch - en mogelijk ook waterstof - een paar jaar meer dan de afgelopen 10 jaar om zich te bewijzen zonder je eigen onbenul en afkeuring proberen goed te praten.Ik rij nu 5 jaar elektrisch; het einde van de accu is echt niet in zicht. Dat was toch 2, 3, 4 jaar geleden nog de slogan van de benzine-lobby: een accu is ook vervuilend en daar zit je na een paar jaar mee.Over een paar jaar rijden de meesten hier elektrisch, wat ik je brom.