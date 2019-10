Japanse machine-orders dalen sterk

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse machine-orders zijn in augustus scherp gedaald. Er was sprake van de sterkste krimp in bijna vijf jaar, wat volgens kenners de zorgen laat toenemen dat de op twee na grootste economie van de wereld richting een recessie afglijdt.

De machine-orders zakten ten opzichte van een maand eerder met 2,4 procent. Economen hadden in doorsnee een krimp van 1 procent voorzien. Op jaarbasis kelderden de orders met 14,5 procent, waar werd gerekend op een daling met 8,4 procent.