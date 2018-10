Adyen haalt Gap binnen als klant

Gepubliceerd op | Views: 338

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Adyen gaat de Europese betalingen verwerken voor het Amerikaanse retailbedrijf Gap. De betalingssystemen van het in Amsterdam gevestigde bedrijf worden momenteel geïnstalleerd in 150 winkels van Gap en zusterbedrijf Banana Republic, zo bevestigde Adyen.

De diensten van Adyen worden gekoppeld aan winkels in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Ierland. Ook de webshops van Gap en Banana Republic gaan over op Adyen.

Eerder deze week werd ook juweliersketen Tiffany's al toegevoegd aan de lijst met klanten. Dit jaar sloeg Adyen ook al een grote slag door eBay binnen te halen als klant, dat voorheen steunde op de diensten van concurrent PayPal.

Op eigen kracht

Het Nederlandse betaalplatform liet eerder op de dag weten op eigen kracht te willen groeien en niet van plan te zijn overnames te doen. ,,We zijn heel duidelijk over externe groei: we hebben nooit andere bedrijven overgenomen'', aldus topman Pieter van der Does in een interview met de Franse krant La Tribune. ,,We hebben veel cash en dat willen we niet gebruiken om een vergelijkbaar bedrijf te kopen, waarna we twee platforms hebben'', voegde hij toe.

Ook over een overname van Adyen door een andere partij is Van der Does sceptisch. De integratie van zijn bedrijf zou moeilijker zijn dan vooraf vaak wordt voorgesteld. ,,Je moet beseffen dat zo'n overname beter werkt op een Excel-sheet dan in werkelijkheid.''

Onlinebetalingen vormen een snel groeiende markt. Onlangs haalde concurrent Stripe 245 miljoen dollar op bij een financieringsronde. Het Amerikaanse bedrijf zou daarbij een waarde van 20 miljard dollar zijn toegedicht.