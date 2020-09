Shell-samenwerkingsverband bekijkt overname in Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 1.131 | Onderwerpen: Brazilië

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - Een samenwerkingsverband van Shell en de Braziliaanse ethanolproducent Cosan bekijkt een overnamebod op de lokale suikerproducent van de grote internationale landbouwhandelaar Louis Dreyfus. Dat melden ingewijden.

Het gezamenlijke bedrijf van het olie- en gasconcern en Cosan heet Raízen en is actief met suiker- en ethanolproductie. Volgens de bronnen wil Raízen het suikeronderdeel Biosev van Louis Dreyfus overnemen in ruil voor een minderheidsbelang in het bedrijf. Het zou de grootste overname voor Raízen ooit zijn. Door de deal zou Biosev ook zijn schuldproblemen kunnen oplossen.