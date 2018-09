Gepubliceerd op | Views: 787

ROTTERDAM (AFN) - De beursgenoteerde betalingsdienst Ease2pay heeft in de eerste zes maanden van het jaar een groter verlies geleden dan vorig jaar. Wel werd er voor het eerst omzet behaald.

Het nettoverlies van Ease2pay kwam uit op 265.000 euro. Dat was in de eerste zes maanden van vorig jaar nog 202.000 euro. De beheerskosten daalden flink, maar daar stonden hogere afschrijvingskosten en financieringslasten tegenover. De omzet kwam uit op 12.000 euro.

Ease2pay maakte verder bekend de integratie van de activiteiten van het van Rabobank overgenomen MyOrder is afgerond. Verder is het eigen platform verder geautomatiseerd waardoor onder meer parkeer- en tanktransacties automatisch worden verwerkt. Volgens directeur Gijs van Lookeren Campagne is Ease2pay daarmee ,,gereed voor de scale-upfase''.