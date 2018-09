Groei Britse economie sterker

Gepubliceerd op | Views: 833 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie heeft in de periode mei tot en met juli de sterkste groei laten zien in bijna een jaar. De groei bedroeg 0,6 procent vergeleken met de voorgaande periode, aldus cijfers van het Britse statistiekbureau.

Daarmee kwam de groei hoger uit dan economen hadden verwacht. De vooruitgang werd vooral geholpen door de dienstensector en de detailhandel.

Verder werd gemeld dat de industriële productie in Groot-Brittannië in juli met 0,9 procent toenam. Daarbij zat de bouwproductie sterk in de lift, maar bij de verwerkende industrie was een daling van de productie te zien.