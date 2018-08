'Openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.659

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen. De aandacht van beleggers gaat onder andere uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag worden vrijgegeven.

Op het Damrak zullen biotechnologiebedrijf Galapagos en fitnessketen Basic-Fit mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Goldman Sachs schroefde de aanbeveling voor Galapagos terug en Morgan Stanley werd negatiever over Basic-Fit.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk onder druk staan in navolging van de koersverliezen van Aziatische branchegenoten. Analisten van Morgan Stanley stelden in een sectorrappport weinig opwaarts potentieel te zien voor de chipbedrijven door de aanhoudende handelsspanningen en oplopende voorraden in de sector. De Amerikaanse bank verlaagde daardoor de vooruitzichten voor de belangrijke Amerikaanse chipsector.

Gemalto

Aan het overnamefront kondigde Thales aan de aanmeldperiode voor het overnamebod op de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto opnieuw te verlengen. Het Franse technologiebedrijf blijft erop vertrouwen dat de overname tegen het einde van dit jaar afgerond kan worden.

Fietsenbedrijf Accell Group liet weten de overname van Velosophy, de Nederlandse moederonderneming van bakfietsmerk Babboe, te hebben afgerond. Accell dat al ruim een derde van het bedrijf in handen had, kondigde medio juli aan de resterende aandelen over te nemen.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 572,22 punten en de MidKap klom 0,3 procent tot 803,37 punten. De beursgraadmeter in Londen leverde 0,4 procent in. Parijs eindigde vlak en Frankfurt sloot 0,3 procent hoger.

Euro

Ook op Wall Street bleven de koersuitslagen beperkt. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,3 procent op 25.509,23 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq bleef nagenoeg onveranderd.

De euro was 1,1461 dollar waard, tegen 1,1572 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 66,68 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 71,97 dollar per vat.