Datum deal Groot Handelsgebouw niet duidelijk

ROTTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van Groothandelsgebouwen hebben alle voorstellen van het bestuur aangenomen die voor de verkoop aan investeerder HighBrook noodzakelijk zijn. Wanneer de overdracht van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam precies kan plaatsvinden is evenwel nog niet duidelijk.

Een aantal zaken zal pas afgewikkeld worden als hier wel duidelijkheid over is en de betaling is verzekerd. De onderneming had eerder gezegd te verwachten dat de zaken voor of op 20 juli geregeld zouden zijn. Zodra een nieuwe datum bekend is, dan zal Groothandelsgebouwen hierover communiceren. Indien de overdracht pas na 20 juli kan plaatsvinden, dan zal de opbrengst worden herrekend.

HighBrook had eerder aangegeven 56,76 euro per aandeel Groothandelsgebouwen over te hebben, na dividendbetaling over het boekjaar 2017. De beursnotering zal na de deal worden beëindigd, er zal dus geen lege beurshuls overblijven. Directie en raad van commissarissen treden dan ook terug.