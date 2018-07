Huizenprijzen eurozone verder gestegen

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: Europa, huizenmarkt

LUXEMBURG (AFN) - Huizen in de eurozone zijn wederom duurder geworden. De gemiddelde prijs van een koopwoning in de eurolanden lag in het eerste kwartaal van dit jaar 4,5 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Nederlandse woningen waren volgens Eurostat gemiddeld 9,3 procent duurder in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017. In Litouwen (plus 13,7 procent) en Slovenië (plus 13,4 procent) was de prijsstijging het sterkst.

Italië en Finland waren de enige eurolanden waar de huizenprijzen op jaarbasis zijn gedaald. In Italië was sprake van een min van 0,4 procent. In Finland werden huizen in doorsnee 0,1 procent goedkoper.

In de gehele Europese Unie stegen de huizenprijzen in doorsnee met 4,7 procent.