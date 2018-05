Britse telefoonreus BT schrapt 13.000 banen

Gepubliceerd op | Views: 223 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse telefoonreus BT Group snijdt flink in zijn personeelsbestand. De komende drie jaar verdwijnen er circa 13.000 arbeidsplaatsen, vooral in de ondersteunende functies en managementlagen. Ook is het bedrijf van plan om zijn hoofdkantoor in het hartje van Londen de rug toe te keren.

Met de ingrepen probeert BT, het voormalige British Telecom, een antwoord te formuleren op de teruglopende omzet bij het concern. De onderneming meldt tevens een oplossing te hebben gevonden voor zijn grote pensioengat, iets waar beleggers zich de laatste tijd veel zorgen om maakten.

Door de reorganisatie denkt BT de kosten met ongeveer 1,5 miljard pond terug te brengen. Tegelijkertijd wil het telecombedrijf ook weer zo'n 6000 nieuwe mensen aannemen voor de klantenservice en ondersteuning van een 5G-netwerk. De dividendbeloftes aan aandeelhouders blijven gehandhaafd.

Het is niet voor het eerst dat BT een grote banenreductie aankondigt. Vorig jaar sneed het concern al stevig in zijn internationale tak, waar zo'n 4000 banen werden geschrapt. Bij dat deel van het bedrijf speelde eerder een groot Italiaans boekhoudschandaal. Wereldwijd werken er meer dan 100.000 mensen voor BT.