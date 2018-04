'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.104

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag met winst te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting hoger openen. Beleggers lijken meer risico te durven nemen nadat de Chinese president Xi Jinping beloofde dat de op een na grootste economie ter wereld opener zal worden voor buitenlandse investeerders.

Op het Damrak liet Takeaway.com weten in het eerste kwartaal fors meer bestellingen te hebben verwerkt dan een jaar eerder. Het aantal orders van het bedrijf achter de etenbestelsite thuisbezorgd.nl klom met 31 procent. Volgens topman Jitse Groen was de groei in de afgelopen periode sterker dan in het voorgaande kwartaal, waarbij met name in Duitsland de sterkere marktpositie de groei aanjoeg.

Air France-KLM kondigde aan dat de stakingen bij Air France veel geld kosten. De impact op de operationele winst van de zeven stakingsdagen sinds februari, inclusief de werkonderbrekingen van deze week, raamt het Frans-Nederlandse bedrijf op 170 miljoen euro. Desondanks werden er vorige maand wel meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder.

Wessanen

Ook Wessanen staat in de schijnwerpers. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat de Amerikaanse investeerder Charlie Jobson zijn belang in het voedingsbedrijf heeft vergroot en inmiddels meer dan een kwart van de aandelen in handen heeft.

In Parijs liet de Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) weten een uitstekend begin van 2018 te hebben gekend. Vrijwel alle productcategorieën lieten een duidelijke groei zien. Vooral de verkoopplus bij de divisie Fashion & Leather Goods, veruit het grootste onderdeel van LVMH, gaf de resultaten een impuls.

De meeste Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX-index klom 0,1 procent tot 539,90 punten en de MidKap zakte een fractie tot 778,95 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Euro

Ook Wall Street ging licht omhoog. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 23.979,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent.

De euro was 1,2309 dollar waard, tegen 1,2313 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 63,83 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer en werd verhandeld voor 69,07 dollar per vat.