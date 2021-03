EU-parlement wil heffing op import uit klimaatonvriendelijk land

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet exporteurs uit landen die het niet zo nauw nemen met het klimaat een importheffing laten betalen. Dat vindt het Europees Parlement.

Zo'n heffing, waarmee de EU-landen nog moeten instemmen, moet voorkomen dat ze Europese bedrijven kunnen wegconcurreren. Die zouden dan de EU weleens kunnen verruilen voor landen die minder inspanningen van hen vragen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat scheelt geen broeikasgassen, maar kost de EU wel banen.

De 'koolstofgrensheffing' moet gaan gelden voor producten waarvoor Europese bedrijven emissierechten moeten kopen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de energievretende vervaardiging van staal en aluminium, kunststof en chemicaliën.

De nieuwe heffing, die de Europese Commissie van het parlement wel zo moet uitwerken dat de Wereldhandelsorganisatie er geen protectionisme in ziet, zou naar schatting tussen de 5 en 14 miljard euro per jaar opbrengen.

De CDA'ers in het Europees Parlement zijn blij dat "we eindelijk een middel in handen dat helpt een gelijk speelveld voor bedrijven mogelijk te maken én wereldwijd de uitstoot van CO2 te belasten. Hier heeft uiteindelijk iedereen profijt van", zegt Europarlementariër Esther de Lange. Ook PvdA'er Mohammed Chahim verwelkomt een heffing en een "gelijk speelveld", maar wil dat de gratis uitstootrechten voor bedrijven in de EU dan wel snel worden afgebouwd. Dat geldt ook voor GroenLinks.