AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft zijn winst afgelopen jaar naar verwachting licht opgevoerd, bij een fors hogere omzet. Dat komt naar voren uit voorspellingen van analisten in een consensus bij persbureau Bloomberg. De jaarcijfers die woensdag naar buiten komen, worden waarschijnlijk erg gekleurd door de miljardenovername van het Australische Westfield uit 2018.

Het in Amsterdam genoteerde fonds betaalde destijds circa 21 miljard euro voor Westfield. Door de overname ontstond volgens de partijen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden. Per saldo is het bedrijf nu een stuk groter dan voorheen, al zijn er na de overname ook weer bezittingen van de hand gedaan om de schuldenlast te verkleinen. Marktvorsers gaan er vanuit dat de opbrengsten met meer dan 37 procent zijn gestegen tot circa 3 miljard euro.

Het terugkerende nettoresultaat steeg volgens de consensus tot circa 1,7 miljard euro, van ruim 1,6 miljard euro in 2018. Bezien per aandeel is wel sprake van een winstdaling. Waarschijnlijk zakte dit winstcijfer van 13,15 tot 12,32 euro. Daarmee zou Unibail-Rodamco-Westfield wel zijn eigen prognose overtreffen. Het bedrijf gaf eerder aan voor 2019 waarschijnlijk aan de bovenkant van de bandbreedte van 12,10 tot 12,30 euro per aandeel uit te komen.

UBS

De winkelvastgoedbranche gaat door een lastige periode. Analisten van UBS verlaagden recent nog het beleggingsadvies voor meerdere vastgoedfondsen die veel in winkelcentra investeren. De bank werd onder meer negatiever over Unibail-Rodamco-Westfield. De resultaten in de branche zien er over de gehele linie nog wel goed uit, maar er zit een addertje onder het gras, menen de kenners. Als de uitgaven voor onderhoud van winkelcentra zijn meegenomen, hebben zij zorgen over het dividend dat de fondsen uit kunnen keren. Ze wezen er bovendien op dat het alsmaar opkrikken van de huuropbrengsten in een tijd met toenemende tegenwind voor retailers vanuit de webwinkelhoek lastig vol te houden is.

Branchegenoot Wereldhave kwam vorige week nog met een door de markt slecht ontvangen jaarbericht. De investeerder boekte het afgelopen jaar een miljoenenverlies doordat zijn winkelcentra mede door leegstand en malaise onder winkelketens minder waard waren geworden. Een nieuwe strategie, waarbij het vastgoed voor meer dan alleen winkelen zal dienen, moet bij Wereldhave het tij keren.