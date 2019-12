'Hedgefondsen oorzaak krapte op repomarkt'

Gepubliceerd op | Views: 552

BAZEL (AFN/BLOOMBERG) - De krapte op de Amerikaanse repomarkt is mede veroorzaakt door hedgefondsen. Hoofdeconoom Claudio Borio van de Bank of International Settlement (BIS) heeft dat in een kwartaalrapportage geschreven. Hedgefondsen lenen steeds meer tegen onderpand waardoor de vraag op de repomarkt het aanbod oversteeg.

De Federal Reserve moest in september herhaaldelijk ingrijpen om vraag en aanbod weer in balans te krijgen. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken weet de onevenwichtigheden tot nu toe aan investeerders die de repomarkt gebruikten voor hun aankoop van nieuwe Amerikaanse staatsleningen terwijl er al weinig geld op die markt aanwezig was omdat bedrijven hun driemaandelijkse belasting moesten betalen.

De BIS, de centrale bank voor centrale banken, geeft nog een andere mogelijke reden voor het geldtekort. Bankiers kunnen wat stroef zijn geworden na jaren waarin er zeer veel geld in de markt aanwezig was omdat de Fed een opkoopprogramma had. Dat eindigde in augustus.