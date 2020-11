'Verzet tegen bod op Altice groeit'

AMSTERDAM (AFN) - Steeds meer aandeelhouders van telecombedrijf Altice stellen zich in het openbaar te weer tegen het bod dat grootaandeelhouder Patrick Drahi heeft uitgebracht op het bedrijf. Dit weekeinde publiceerde het Amerikaanse investeringsfonds Sessa Capital een brief waarin het bestuur van Altice wordt verweten in te stemmen met een dubieuze transactie tegen een veel te lage prijs, zo meldt Het Financieele Dagblad.

"Wij geloven dat met het bod Drahi de grootste pandemie in onze tijd opportunistisch misbruikt om miljarden euro's aan aandeelhouderswaarde te onteigenen", zo staat volgens de krant in de brief. Niet alleen is de prijs te laag, vindt Sessa Capital, maar de transactie is ook zo in elkaar gestoken dat de belangen van minderheidsaandeelhouders met voeten worden getreden.

Het kabel- en telecombedrijf Altice is vooral actief in Frankrijk en Portugal, maar heeft een notering aan de Amsterdamse beurs en is opgenomen in de Midkap. Op 11 september heeft grootaandeelhouder Drahi het plan bekendgemaakt om Altice van de beurs te halen. Hij biedt een overnameprijs van 4,11 euro per aandeel, een premie van ruim 20 procent boven de koers van dat moment. Maar beleggers zoals Sessa Capital zien geen premie, maar eerder een korting. Zij wijzen op de scherpe daling van de koers in de voorgaande maanden vanwege de coronacrisis.

Speciale aandelen

Daar komt nog bij dat Drahi de grens voor acceptatie van het bod officieel op 95 procent heeft gelegd, maar zich het recht voorbehoud om het bod ook bij een lager percentage gestand te doen. Aangezien Drahi door het bezit van speciale aandelen een ruime meerderheid in de aandeelhoudersvergadering heeft, kan hij verzet van de minderheidsaandeelhouders negeren.

Minderheidsaandeelhouders hebben zich vanaf het begin verzet tegen het bod. In oktober keerde het Amerikaanse hedgefonds Lucerne Capital Management zich in een brief aan het bestuur van Altice tegen het bod. Deze investeerder heeft al gedreigd eventueel naar de Ondernemingskamer te stappen om de gewraakte verkoopmethode aan te vechten.