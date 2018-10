'Investeerders azen op onderzoeker Nielsen'

Gepubliceerd op | Views: 455

LONDEN (AFN) - De in New York genoteerde marktonderzoeker Nielsen staat naar verluidt in de belangstelling van een groep investeerders waaronder Blackstone en Hellman & Friedman. Die zouden tezamen proberen om het bedrijf in te lijven voor een bedrag van 17 miljard dollar, zo meldde zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.

Nielsen zou zichzelf onder druk van een activistische investeerder in de etalage hebben gezet. Het bedrijf dat onder meer bekend is van zijn tv-ratings, nam eerder adviseurs in de hand om zijn strategische opties te wegen.

Nielsen is goed voor een marktwaarde van een slordige 10 miljard dollar. Genoemde partijen wilden tegen de krant niet reageren.