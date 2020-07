Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: banken, Rabobank

UTRECHT (AFN) - Rabobank gaat aan de slag als assurantiemakelaar onder de naam Rabo Assurantie Makelaardij. Zo breidt de bank met ingang van oktober zijn dienstverlening op verzekeringsgebied uit voor zakelijke klanten.

In de huidige verzekeringsmarkt wordt het steeds lastiger om specifieke sectoren en risico’s te verzekeren, stelt het financiële concern. Volgens Rabobank kiezen veel verzekeraars voor meer standaardisatie en minder complexiteit, terwijl bij zakelijke klanten de diversiteit en complexiteit van te verzekeren risico’s toenemen.

Rabobank ziet kansen op het vlak van co-assurantie. De bank wil af te dekken risico’s die te groot of te complex zijn voor één verzekeraar op de zogeheten co-assurantiebeurs aanbieden. Zo kunnen er passende verzekeraars bij worden gezocht. Dit geeft de mogelijkheid om niet alleen standaard beurspolissen, maar ook zelf ontwikkelde polissen op de markt te brengen.

"We zien met name meer mogelijkheden voor schadeverzekeringen en in specifieke branches als de voedsel- en vleesverwerkende industrie, van oudsher belangrijke klantgroepen van onze coöperatieve bank", aldus Michiel van der Zant, directeur Verzekeren en Pensioen bij Rabobank.