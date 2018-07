'Tesla verhoogt prijzen in China'

Gepubliceerd op | Views: 1.109 | Onderwerpen: China

PALO ALTO (AFN/RTR) - Automaker Tesla heeft zijn prijzen voor auto's in China verhoogd. De tarieven voor de Model X en Model S vallen omgerekend minstens 17.000 euro duurder uit, zo meldde autonieuwssite Electrek. Tesla is een van de eerste Amerikaanse automakers die de gevolgen van de oplopende handelsspanningen doorberekent in zijn prijzen.

In een reactie op importtarieven door de Amerikaans president Donald Trump op Chinese producten, sloeg dat land met gelijke munt terug. Het verhoogde onder meer de invoerrechten voor auto's uit de Verenigde Staten. Voor de duurdere varianten van de Model S en X moest omgerekend tot wel 32.000 euro meer worden betaald. Tesla wilde niet direct op de prijsstijging reageren.

China is een van de belangrijkste markten voor Tesla. Het land was vorig jaar goed voor 17 procent van de totale inkomsten van de automaker. Jaarlijks worden naar schatting 15.000 Tesla's naar China verscheept. Tesla is van plan in China een fabriek neer te zetten.

Eerder zei automaker Ford dat prijsstijgingen in China nog niet aan de orde waren. Wel vallen marges lager uit.