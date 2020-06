'Basic-Fit regelt flexibiliteit tegen kleine korting'

Gepubliceerd op | Views: 741

HOOFDDORP (AFN) - Basic-Fit heeft extra flexibiliteit geregeld tegen een kleine korting. Dat zeggen analisten van KBC Securities over de uitgifte van nieuwe aandelen door de sportscholenuitbater. Daarbij werd ruim 133 miljoen euro opgehaald.

Het bedrijf gaf welgeteld 5.333.333 nieuwe aandelen uit via een versnelde bookbuildprocedure. Ze werden geplaatst voor 25 euro per stuk, wat neerkomt op een korting van 1,4 procent op de slotkoers van maandag. Dat de korting zo klein was zien de analisten als een sterk teken van vertrouwen.

De marktvorsers voorzien nu ook geen liquiditeitskwesties meer in de komende periode. Door de coronapandemie waren de sportscholen van Basic-Fit de afgelopen periode allemaal dicht. Het bedrijf moest daardoor extra liquiditeit regelen in de vorm van bankkredieten. Nu de sportscholen van de onderneming in de komende weken allemaal weer open mogen, wil Basic-Fit ook weer verder groeien.

Ook analisten van ING reageren positief op de transactie. Volgens hen is de aandelenuitgifte mogelijk gemaakt door het recente koersherstel van het aandeel. De kenners bij ING denken dat lichte verwatering van het aandeel door de genoemde korting minder zwaar telt dat de opluchting, strategische kracht en nieuwe mogelijkheden die met de aandelen uitgifte gepaard gaan.

Het advies bij KBC blijft staan op buy, met een koersdoel van 29 euro. ING houdt het eveneens op een buy-advies, met een koersdoel van 28,25 euro. Het aandeel Basic-Fit noteerde dinsdag na ruim een half uur handel 1,6 procent lager op 24,95 euro.