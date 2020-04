Overschot op lopende rekening vorig jaar licht gedaald

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - Het overschot op de lopende rekening van Nederland is vorig jaar uitgekomen 83 miljard euro. Daarmee is deze op jaarbasis licht gedaald, zo meldde De Nederlandsche Bank (DNB). In 2018 was het overschot nog 84 miljard euro. Het overschot komt overeen met 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en daarmee ruim boven de norm van 6 procent van de Europese Commissie.

Over heel 2019 steeg het handelssaldo, waar alle export en import van goederen en diensten in is opgenomen, met 4,5 miljard euro tot 87 miljard euro. Het saldo van de inkomens met het buitenland zakte met 5,7 miljard euro tot min 4,1 miljard euro. Reden voor die daling is onder meer de 1,3 miljard euro extra aan lonen die moesten worden betaald aan werknemers die in het buitenland wonen. Daarnaast viel ook het inkomen uit internationale investeringen lager uit.