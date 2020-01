Gepubliceerd op | Views: 1.213 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Dat ABN AMRO met Robert Swaak voor een minder grote naam als nieuwe topman heeft gekozen dan eerder in mediaberichten werd gesuggereerd, is mogelijk alleen maar goed voor de bank. Dat zeggen analisten van KBC Securities die erop wijzen dat ABN AMRO vooral behoefte heeft aan stabiliteit en iemand die past bij de eerder benoemde andere nieuwe bestuurders.

De nieuwe topman zal zich volgens de marktvorsers niet hoeven te vervelen met een lopend onderzoek naar witwaspraktijken binnen de bank. Ook de afzwakkende winst levert een uitdaging op. KBC denkt dat fusies en aankopen voor de private banking-tak de winstprognoses kunnen verbeteren. De analisten houden vast aan hun sell-advies met een koersdoel van 16,00 euro.

Analisten van ING merken op dat de aanpak van witwassen specifiek genoemd werd in de aankondiging van de benoeming van Swaak. Zij denken dat het profiel waarnaar ABN AMRO zocht is veranderd na de aankondiging in september dat het Openbaar Ministerie de bank onderzoekt. ING denkt dat Swaak een geschikte kandidaat is om die uitdaging het hoofd te bieden en tegelijkertijd de strategie van ABN AMRO te verfijnen. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 18,50 euro.

Het aandeel ABN AMRO stond rond 09.50 uur 2,2 procent hoger op 16,92 euro.