'Euronext heeft kosten onder controle'

AMSTERDAM (AFN) - De kostendiscipline van Euronext was een opsteker in de resultaten over het derde kwartaal en compenseerde de licht teleurstellende omzetgroei. Dat is hoe kenners bij ING de handelsupdate van de beursuitbater beoordelen.

Volgens de analisten wist Euronext zijn bedrijfsresultaat (ebitda) op een redelijk niveau te houden dankzij zijn controle over de kosten. De operationele kosten in de verslagperiode bedroegen 73,8 miljoen euro. De marktvorsers van ING raamden daar juist 77,1 miljoen euro voor.

ING heeft een koopadvies op Euronext met een doelprijs van 80 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10.00 uur 2,7 procent lager op 73,25 euro.