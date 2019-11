Altice en Galapagos naar MSCI Global

Gepubliceerd op | Views: 1.805 | Onderwerpen: biotechnologie

NEW YORK (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice Europe en biotechnoloog Galapagos promoveren naar de MSCI Global Standard Indexes van de Amerikaanse index-samensteller MSCI. Eerder stonden de bedrijven in de MSCI Global Small Cap Indexes.

MSCI kwam vrijdag met zijn halfjaarlijkse herweging van de graadmeters. De verandering gaat in na het slot van de handelsdag op 26 november. De graadmeters van MSCI worden als prestigieus beschouwd op de financiële markten.