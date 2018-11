ASML stuk positiever over omzetgroei

Gepubliceerd op | Views: 2.319

VELDHOVEN (AFN) - Chipmachinebouwer ASML uit Veldhoven ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. De maker van zeer specialistische machines krikt zijn omzetdoelstellingen voor de komende jaren op.

Het technologiebedrijf rekende aanvankelijk op een groei van de jaaromzet tot 11 miljard euro in 2020. Nu wordt gemikt op ongeveer 13 miljard euro. In 2025 moet dat zelfs oplopen tot 15 miljard à 24 miljard euro, afhankelijk van de marktomstandigheden. Nu staat de markt er volgens ASML ,,gemiddeld" voor.

ASML kondigde op een beleggersdag aan dat investeerders zullen meeprofiteren van de groei van het bedrijf. ,,We verwachten aanzienlijke hoeveelheden kapitaal terug te kunnen laten vloeien naar aandeelhouders via een combinatie van aandelenopkoopacties en dividendverhogingen."

Markt

De markt voor chips en andere zogeheten halfgeleiders is volgens het bestuur van ASML gezond. Ontwikkelingen zoals de opkomst van 5G-verbindingen, die bredere toepassingen in apparaten mogelijk maakt, en onder meer zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie en big data geven de sector een flinke zet in de rug.

ASML verwacht de komende tien jaar goed te zitten met zijn mix van verschillende chiptechnologieën. De komende tijd zal de vraag naar de in Veldhoven ontwikkelde EUV-chipmachines met name flink toenemen.