Minder steunaanvragen VS, maar cijfers vallen tegen

WASHINGTON (AFN) - Vorige week hebben nog eens 840.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande week, zo komt naar voren uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De daling is minder sterk dan verwacht.

Economen hadden in doorsnee op een sterkere afname tot 820.000 gerekend. Het aantal ww-aanvragen van vorige week werd fors hoger bijgesteld naar 849.000. Dat de daling minder sterk is dan verwacht, duidt erop dat het herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt enigszins vertraagt.

Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Dat er wekelijks nog honderdduizenden Amerikanen bij de overheid aankloppen voor een uitkering, is te verklaren door de grote reorganisaties van bedrijven die last hebben van de crisis.

Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen in de VS maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst daar net onder. Sindsdien zet de daling langzaam door. Hoewel ook deze week sprake was van een daling, ligt het aantal uitkeringsaanvragen nog altijd uitzonderlijk hoog. Zo lag het aantal wekelijkse uitkeringen op het hoogtepunt van de financiële crisis op 665.000.