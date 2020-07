Brussel akkoord met overname NIBC door Blackstone

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - De Europese Commissie heeft de overname van zakenbank NIBC door investeerder Blackstone goedgekeurd. Dat heeft NIBC bevestigd. Nu is het nog wachten op de beoordelingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Blackstone had eerder een formeel verzoek ter goedkeuring ingediend in Brussel. Die had de deadline voor de beoordeling vervolgens op 20 juli gesteld. De commissie ging uit van een snelle behandeling van de deal, wat aangeeft dat de waakhond niet direct problemen voorzag.

Blackstone bereikte eerder dit jaar een akkoord om NIBC over te nemen voor 9,85 euro per aandeel inclusief dividend. NIBC besloot, na een oproep daartoe van de toezichthouders, echter voorlopig geen dividend uit te keren vanwege de coronacrisis. Daarop ging Blackstone opnieuw onderhandelen met de grootaandeelhouders van de Haagse bank en rolde er een lager bod uit. Daarmee wordt NIBC gewaardeerd op 1,1 miljard euro.