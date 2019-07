MorphoSys neemt belang in Vivoryon

Gepubliceerd op | Views: 585

HALLE (AFN) - Biotechnologie Morphosys wil voor 15 miljoen euro een belang nemen in Vivoryon, het in Amsterdam genoteerde voormalige Probiodrug. Het gaat om een investeringsronde die later dit jaar plaatsvindt.

Voor het bedrag verkrijgt Morphosys een niet nader genoemd minderheidsbelang in zijn branchegenoot. Ook krijgt het bedrijf het exclusieve recht op een licentie op een oncologische behandeling van Vivoryon.