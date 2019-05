Ajax verspeelt finaleplaats tegen Spurs

Gepubliceerd op | Views: 1.189

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft de finaleplaats van de Champions League verspeeld. De Amsterdamse ploeg verloor in de return in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 van Tottenham Hotspur. Dat was na de zege vorige week in Londen (0-1) onvoldoende voor de eerste plek in de eindstrijd van het kampioenenbal in 23 jaar.

Ajax leidde bij de rust met 2-0 dankzij treffers van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech. Binnen een kwartier in de tweede helft kwamen de Spurs op gelijke hoogte via twee doelpunten van Lucas Moura. De beslissende derde treffer van de bezoekers viel diep in de extra tijd en kwam opnieuw op naam van Moura.

De Spurs spelen op 1 juni in de finale in Madrid tegen Liverpool, dat dinsdag Barcelona uitschakelde.