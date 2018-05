'Hoger resultaat bij ArcelorMittal'

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - Staalfabrikant ArcelorMittal is in het eerste kwartaal van dit jaar op een hogere winst uitgekomen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus van analistenschattingen die door ArcelorMittal op de eigen website is gepubliceerd. De cijfers worden vrijdag voorbeurs naar buiten gebracht.

Volgens de consensus komt het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf, uit op 2,3 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2017 was dit nog 2,2 miljard dollar en in het vierde kwartaal bedroeg het resultaat 2,1 miljard dollar.

Bij de cijferpublicatie in januari had ArcelorMittal aangegeven dat de vraag naar staal positief blijft. De kapitaalinvesteringen worden voor dit jaar geraamd op 3,8 miljard dollar, onder meer voor projecten in Mexico en Italië. In 2017 bedroegen de investeringen nog 2,8 miljard dollar.

Overnameslag rond Essar Steel

Naast de cijfers zal er ook aandacht zijn voor de overnameslag rond het Indiase Essar Steel waarin ArcelorMittal is verwikkeld. Verder kreeg ArcelorMittal maandag het groene licht van de Europese Commissie voor de overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva. Wel zal het bedrijf flinke desinvesteringen moeten doen voor de goedkeuring rond Ilva.

In april kondigde ArcelorMittal aan dat de waarde van zijn aandelen voortaan in dollars moet worden uitgedrukt. De staalmaker hanteert nu nog een eurowaardering voor zijn aandelen, die ook in die munt worden verhandeld. Voor de rest van zijn financiële verslaglegging rekent ArcelorMittal echter in dollars. Het concern houdt hierover op 16 mei een buitengewone aandeelhoudersvergadering.