Flink verlies voor Fugro-branchegenoot CGG

Gepubliceerd op | Views: 750

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - CGG, een Franse branchegenoot van bodemonderzoeker Fugro, is in het vierde kwartaal van vorig jaar dieper in de rode cijfers gedoken. Volgens het bedrijf is dit vooral te wijten aan nieuwe boekhoudstandaarden en verlieslatende activiteiten die het bedrijf in de etalage heeft gezet.

Onder de streep kwam CGG 790 miljoen dollar tekort, van een nettoverlies van 74,9 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2017. Het operationeel resultaat was 282,4 miljoen dollar negatief, tegen een plus van 29,4 miljoen dollar vorig jaar. De opbrengsten gingen wel omhoog, van 360,9 miljoen dollar een jaar eerder tot 370,2 miljoen dollar. De onderdelen die in de etalage staan zijn in de cijfers opgenomen als niet-voortgezette activiteiten.

Naar eigen zeggen waren de resultaten solide. Topvrouw Sophie Zurquiyah vindt dat er beter is gepresteerd dan eerder voorzien, omdat de markt volgens haar na een moeilijke periode weer geleidelijk herstelt. Ze verwacht in 2019 weer stevige groei te laten zien.