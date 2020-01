Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De olieprijzen gingen woensdag flink omlaag, nadat de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde voorlopig geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Volgens Trump kwamen geen Amerikanen om bij de Iraanse aanval en lijkt Teheran nu even een stap terug te doen om verdere escalatie te voorkomen. De aanval door Iran was een vergelding op de Amerikaanse raketaanval vorige week, waarbij de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 4,2 procent omlaag tot 60,08 dollar en Brentolie zakte 3,6 procent tot 65,81 dollar. De olieprijzen liepen sinds vrijdag juist nog sterk op na de Amerikaanse aanval op Soleimani, mede door angst voor vergeldingsaanslagen op Saudische olievelden en aanvallen op olietankers in de Perzische Golf. De olieprijzen kwamen eerder op de dag ook al onder druk te staan door een onverwachte stijging van de olievoorraden in de Verenigde Staten.

Ook de goudprijs gaf behoorlijk terrein prijs, na de recente opmars. In onrustige tijden op de financiële markten wordt goud door beleggers vaak beschouwd als een veilige haven. Maandag steeg de goudprijs nog naar het hoogste niveau in meer dan zes jaar.