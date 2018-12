Topvrouw Huawei verschijnt in rechtbank

Gepubliceerd op | Views: 1.679

VANCOUVER (AFN/RTR) - De in Canada gearresteerde financieel topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei verschijnt vrijdag in een rechtbank in Vancouver voor een zitting waar bepaald wordt of ze op borgtocht vrijkomt of niet. De Verenigde Staten hebben om haar uitlevering gevraagd.

De 46-jarige Meng werd zaterdag opgepakt toen ze overstapte op de luchthaven van Vancouver. Het nieuws van haar arrestatie werd woensdag bekendgemaakt door de Canadese autoriteiten. Ze is een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei.

Meng dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. China heeft furieus gereageerd op haar arrestatie en eist vrijlating van Meng. Huawei liet weten zich aan alle regels te houden. Huawei zou inmiddels een voorlopig vervanger hebben benoemd voor de functie van Meng als financieel directeur.