Chipmaker NXP snijdt in prognoses om coronacrisis

EINDHOVEN (AFN) - De Eindhovens chipmaker NXP Semiconductors kampt met negatieve effecten van het rondwarende nieuwe coronavirus. Topman Richard Clemmer spreekt in een update over een minder dan verwachte vraag naar chips bij eindklanten. Daardoor zal het resultaat in het eerste kwartaal fors lager uitvallen dan eerder gedacht.

In de eerste maanden van het jaar zal de omzet van NXP 3,5 procent lager zijn dan in na het eerste kwartaal van 2019. Tot het virus wereldwijd om zich heen greep rekende NXP op een stijging van de omzet met 6,3 procent. Die voorspelling deed NXP begin maart, toen bijvoorbeeld in China al sprake was van grote problemen door het virus. NXP voorziet verder een operationele winst van 68 miljoen dollar, tegen 179 miljoen dollar bij een eerder raming.

NXP is één van de belangrijkste spelers wereldwijd voor chips die gebruikt worden in auto's. Doordat verschillende bedrijven hun fabrieken tijdelijk op slot gooiden, zat dat ook de vraag naar chips van NXP in de weg. De impact is volgens Clemmer groter dan voorzien. In maart sprak hij al van enige herstel op de markten waar het virus al had huisgehouden. Het bedrijf besloot ook voor 150 miljoen dollar aan chips niet uit te leveren.

NXP komt eind april met meer details.