Handel in Saudi Aramco begint woensdag

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De handel in aandelen Saudi Aramco gaat woensdag 11 december van start op de beurs in Riyad. De beursgang van het Saudische staatsoliebedrijf is de grootste ooit, zo werd eerder al bekend.

Saudi Aramco haalt in totaal 25,6 miljard dollar, omgerekend 23 miljard euro, op met zijn notering. Het oude record was in handen van de Chinese webwinkelreus Alibaba, dat bij zijn beursentree in New York 25 miljard dollar ophaalde.

De openingsveiling zal eenmalig een uur duren, zo maakte de Saudische beursuitbater Tadawul bekend. Dat is een half uur langer dan normaal. Daarna vindt continue handel plaats in de Saudi Arabian American Oil Company, de volledige naam van de onderneming.

Als een optie om meer aandelen te verkopen wordt gelicht, kan de beursentree nog waardevoller worden. Dan haalt Saudi Aramco 29,4 miljard dollar op bij beleggers. Maar dat wordt later pas bekend. De bedragen zijn gebaseerd op introductieprijs op de beurs van 32 riyal per aandeel. Daarmee is Saudi Aramco als geheel 1,7 biljoen dollar waard. Dat is 1700 miljard dollar. Het bedrijf brengt slechts 1,5 procent van de aandelen naar de beurs in Riyad. Daarvan gaat twee derde naar institutionele beleggers en de rest naar particulieren.