'Geen verrassingen bij biotechnoloog Galapagos'

AMSTERDAM (AFN) - Het kwartaalbericht van Galapagos bevat geen verrassingen, zeggen analisten van KBC Securities. De resultaten waren ook min of meer in lijn met wat marktvorsers in doorsnee hadden voorzien.

Het biotechnologiebedrijf zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar dalen en leed een nettoverlies. Dat komt doordat Galapagos vorig jaar juist flink hogere resultaten in de boeken zette, als gevolg van de tienjarige onderzoeks- en ontwikkelingsdeal die het bedrijf had gesloten met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences.

Belangrijk in de rest van het jaar blijft volgens KBC het proces bij de Amerikaanse waakhond FDA. Beleggers schrokken in augustus nog van het nieuws dat het middel filgotinib van de biotechnoloog nog niet klaar was voor goedkeuring in de huidige vorm in de Verenigde Staten. Dat had de FDA aan Galapagos-partner Gilead gemeld. Bij goedkeuring van het medicijn zou Galapagos een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

Samenwerking

Het bedrijf maakte in zijn kwartaalbericht verder bekend dat een samenwerking wordt aangegaan met het Poolse OncoArendi Therapeutics voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisatierechten van OncoArendi’s OATD-01. OATD-01 is een middel voor idiopathische longfibrose (IPF) en andere ziekten met een fibrotische component.

KBC handhaaft zijn buy-advies voor Galapagos, met een koersdoel van 138 euro. Het aandeel Galapagos noteerde vrijdag in de loop van het eerste handelsuur 5,7 procent lager op 101,90 euro. Daarmee was het fonds met afstand de sterkste daler in de Amsterdamse AEX.