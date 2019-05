'Gestage omzetgroei Ahold Delhaize'

Gepubliceerd op | Views: 3.262 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de verkopen in het eerste kwartaal opgeschroefd. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten. In de Verenigde Staten, de belangrijkste markt voor het Nederlands-Belgische bedrijf, daalde de omzet echter. Daar staan stijgingen in met name Nederland en Midden- en Oost-Europa tegenover. De kenners denken door de bank genomen dat Ahold Delhaize meer winst in de boeken heeft gezet. Woensdag voorbeurs worden cijfers gemeld.

De omzet komt volgens de consensus van analisten, die door Ahold Delhaize zelf werd samengesteld, uit op net geen 16 miljard euro. Een jaar geleden was dat nog 14,9 miljard euro. In de VS daalde de omzet volgens de marktvorsers juist naar 9,7 miljard euro, van 10,9 miljard euro een jaar eerder. Op vergelijkbare basis en zonder de verkoop van benzine mee te tellen, was er wel een kleine plus van 1 procent, denken de kenners.

In België was die groei er niet. Ook de onderliggende operationele winstmarge blijft daar achter bij de andere gebieden waar Ahold Delhaize actief is.

Buiten verslagperiode

Ahold Delhaize kwam in de eerste drie maanden van het jaar met diverse uitbreidingen van de activiteiten. Zo kocht de onderneming kleine supermarktketens in de VS en Roemenië, kondigde het aan het aantal supermarkten van Albert Heijn in België uit te breiden en ging het een samenwerking met HEMA aan.

Ook trok het supermarktbedrijf Farhan Siddiqi aan als directeur digitalisering. De Amerikaan, die eind januari begon, kwam over van McDonald's.

Verder was het concern de afgelopen tijd in het nieuws door een grote staking bij zijn Amerikaanse keten Stop & Shop. Die viel echter buiten de verslagperiode en de gevolgen daarvan zijn dus pas bij de volgende cijferupdate merkbaar.