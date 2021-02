'Pauze in gesprekken met Hyundai over Apple Car'

CUPERTINO (ANP) - Gesprekken tussen Apple en de Zuid-Koreaans automakers Hyundai en Kia over de ontwikkeling van zelfsturende auto's zijn onlangs opgeschort. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het is niet duidelijk of en wanneer de bedrijven de onderhandelingen over de productie van autonome auto's weer hervatten.

Verschillende media meldden de voorbije maanden dat Apple en Hyundai werken aan een verbond om samen zelfrijdende auto's te maken. Het Zuid-Koreaanse autoconcern berichtte in januari zelf met de iPhone-maker in gesprek te zijn, maar trok die verklaring later weer in.

De bekendmaking door Hyundai zou tot boosheid bij Apple hebben geleid. Het Amerikaanse bedrijf houdt de ontwikkeling van nieuwe producten vaak jarenlang strikt geheim. Daarnaast zijn er volgens ingewijden interne conflicten bij Hyundai, dat een meerderheidsbelang in Kia heeft. De twee merken zijn het niet eens over wie de eventuele Apple Car mag produceren. Apple wilde tegenover Bloomberg niet reageren.

Er wordt al jaren rekening mee gehouden dat Apple zich op de automarkt stort. Daarmee zou het bedrijf het voorbeeld volgen van andere grote technologieconcerns. Zo werkt Alphabet, het moederbedrijf van Google, via de dochteronderneming Waymo al jaren aan zelfsturende auto's. Microsoft maakte onlangs bekend samen met General Motors te investeren in een start-up voor autonome voertuigen.