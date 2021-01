'Italië wil veel slechte leningen overnemen van UniCredit'

quote: Pieter Vandewalle schreef op 6 januari 2021 19:23:

Misschien moeten alle CB'en eens in éën klap alle schuld van elk land en elk bedrijf en gezin opkopen. En daarna alle overheidsuitgaven financieren met vers geprint geld. Geen belastingen meer en een oneindige bron om uit te puren voor zorg, sociale voorzieningen, milieu, enz... De wereld zou toch veel mooier zijn?

Misschien moeten alle CB'en eens in éën klap alle schuld van elk land en elk bedrijf en gezin opkopen. En daarna alle overheidsuitgaven financieren met vers geprint geld. Geen belastingen meer en een oneindige bron om uit te puren voor zorg, sociale voorzieningen, milieu, enz... De wereld zou toch veel mooier zijn?

Dat is dichterbij dan u denkt. In de VS waren de belastingen dankzij Trump al zo laag dat er nooit meer begrotingsevenwicht zou zijn. Die stijgende schuld kan door de steeds rijker worden Amerikanen worden gefinancierd, of in noodgevallen door de FED. Elke nieuwe leider zal geen moeite doen om het gat te dichten, totdat het nut van belasting in twijfel wordt getrokken. Dan wordt het helemaal afgeschaft en worden overheidsdiensten met geprint geld betaald.