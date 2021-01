Minister: Duitse economie kan lange lockdown doorstaan

BERLIJN (AFN/RTR) - De Duitse economie kan de lockdown tegen het coronavirus voor lange tijd doorstaan. Dat verklaarde de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz tegenover de Duitse televisiezender ZDF.

"We kunnen dit lang volhouden. Begrotingskenners in het parlement hebben ons toestemming gegeven om de steun te bieden die nodig is", zei Scholz tegen de publieke omroep. Hij sprak ook de verwachting uit dat de Duitse staatsschuld na de coronacrisis minder hoog zal zijn dan na de financiële crisis die in 2008 uitbrak.

De Duitse regering kondigde dinsdag aan dat de huidige beperkende maatregelen in ieder geval tot 31 januari worden verlengd. Ook worden de regels aangescherpt. Zo kan het Duitsers verboden worden verder van 15 kilometer van hun woonplaats te reizen als de besmettingscijfers in hun regio te hoog zijn.

Duitsland besloot vorige maand scholen, cafés, restaurants en niet-essentiële bedrijven en winkels te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toen werd aangekondigd dat de regels in ieder geval tot 10 januari zouden duren.