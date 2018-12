Verliezen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.703 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden woensdag behoorlijk in de min. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street, die werd aangewakkerd door economische zorgen en nieuwe twijfels over een oplossing in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Eerder leken die juist te zijn verdwenen na een ontmoeting tussen de presidenten van de twee economische grootmachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middaghandel 1,2 procent lager op 517,02 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 682,09 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,2 procent. Wall Street blijft woensdag dicht vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush.

Grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren verzekeraar NN Group en uitzender Randstad, met koersverliezen tot 3,4 procent. Telecomconcern KPN en tankopslagbedrijf Vopak voerden de schaarse stijgers in de AEX aan met plusjes tot 0,3 procent.

Tanate Phutrakul

ING daalde 0,7 procent. De bank wil Tanate Phutrakul aanstellen als de nieuwe financieel directeur. Hij wordt de opvolger van Koos Timmermans, wiens positie onhoudbaar was geworden na het witwasschandaal bij ING.

In de MidKap stond betaalbedrijf Adyen onderaan met een min van 3 procent, gevolgd door bodemonderzoeker Fugro (min 2,6 procent). Postbedrijf PostNL en vastgoedonderneming WDP gingen aan kop bij de middelgrote fondsen met plussen tot 1,9 procent.

Megatrends

In Frankfurt won Bayer 1,3 procent. Het Duitse chemieconcern liet tijdens een investeerdersdag weten de komende jaren te willen profiteren van verschillende ,,megatrends'', zoals een groeiende en verouderende wereldbevolking. RTL Group zakte 3,2 procent. Beleggers leken niet onder de indruk van de plannen van het televisiebedrijf om meer te investeren in videostreamingdiensten.

De euro was 1,1334 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 53,51 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 62,23 dollar per vat.