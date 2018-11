Siemens Healthineers kijkt positief vooruit

Gepubliceerd op | Views: 78

ERLANGEN (AFN) - Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers heeft afgelopen gebroken boekjaar zowel de omzet als de winst zien dalen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de voormalige medische divisie van Siemens, die in maart naar de beurs ging. Het bedrijf verwacht voor komend jaar betere resultaten.

De jaaromzet van Healthineers kwam uit op 13,4 miljard euro, tegen bijna 13,7 miljard euro een jaar eerder. Dat is een daling van 2 procent, ondanks omzetstijgingen in Europa en China. Qua divisies leverde vooral de Diagnostics-tak in. Op vergelijkbare basis steeg de omzet van heel Healthineers met 4 procent. De nettowinst daalde tot een kleine 1,3 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 1,4 miljard euro.

Voor het inmiddels begonnen boekjaar 2019 verwacht Healthineers opnieuw een vergelijkbare omzetgroei van 4 à 5 procent. De winstmarge, die afgelopen jaar 17,2 procent bedroeg, moet tussen de 17,5 en 18,5 procent uitkomen. Voor de winst per aandeel rekent Healthineers op een stijging van 20 tot 30 procent.