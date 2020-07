Berlijn wil verbetering beurswaakhond BaFin na Wirecard-fraude

Gepubliceerd op | Views: 209 | Onderwerpen: fraude

BERLIJN (AFN) - De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz gaat veranderingen doorvoeren bij beurstoezichthouder BaFin na het omvangrijke boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard. BaFin is in ernstige verlegenheid gebracht omdat er volgens critici onvoldoende toezicht was geweest bij Wirecard, waardoor de miljardenfraude kon plaatsvinden.

Scholz zei in een interview met de krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dat het nodig is om de controleprocedures bij BaFin te onderzoeken en te verbeteren. Er moet volgens hem volledige helderheid komen over wat er fout gegaan is bij de rol van de beurswaakhond bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd.

Volgens Scholz moet BaFin effectiever en sneller te werk kunnen gaan bij het onderzoeken van mogelijke boekhoudfraude en moeten er ruimere bevoegdheden komen. Daarnaast moet BaFin worden versterkt met meer geld en extra personeel, aldus de minister.