'Boeing staat voor megadeals met Chinezen'

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing staat voor een aantal grote slagen in China. Volgens ingewijden zouden luchtvaartmaatschappijen in het Aziatische land tot wel 100 vliegtuigen van het type 787 Dreamliner en 777X-toestellen willen bestellen. Wel kan de aanhoudende handelsvete tussen China en de VS nog roet in het eten gooien.

Voor een enkele 787-9 Dreamliner moet volgens de catalogus van Boeing krap 300 miljoen dollar worden neergeteld. De 777-9 is het duurste vliegtuig van de Amerikanen met een prijskaartje van ruim 442 miljoen dollar. Dit vliegtuig maakt volgens planning volgend jaar zijn debuut. Luchtvaartmaatschappijen weten bij grote bestellingen doorgaans aanzienlijke kortingen te bedingen.

Een bestelling van deze omvang zou een welkome zet zijn in de rug van Boeing. De vliegtuigmaker gaat gebukt onder de problemen met de 737 MAX-toestellen die uit veiligheidsoverwegingen aan de grond worden gehouden na twee vliegtuigongelukken in korte tijd. Volgens de bronnen is er nog zeker geen sprake van een deal. Betrokken partijen wilden niet reageren.